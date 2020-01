Helene Uri: – Min favorittbok er gratis og tilgjengelig for alle

Min favorittbok fremfor noen er Det Norske Akademis ordbok (naob.no). NAOB er en digital ordbok for bokmål, og den dokumenterer alle typer bokmål, fra det rebelske radikale til ibsensk riksmål. Den ble lansert i disse dager for to år siden.

Hver dag slår mer enn 25 000 mennesker opp i ordboken. Jeg bruker den flere ganger daglig! Den hadde vært på tolv digre bind i trykt utgave, men jeg har den på telefonen. NAOB tar altså liten plass til å inneholde mer enn 225 000 oppslagsord og mer enn 300 000 sitater.