Skjebnehøst for norske aviser: Disse har hodet på huggestabben når pressestøtten fordeles.

Denne høsten kan bli skjebnesvanger for flere norske aviser. Staten skal som vanlig fordele produksjonsstilskudd til nyhetsmedier, såkalt «pressestøtte». Nisjeaviser som Klassekampen, Vårt Land og Nationen er helt avhengige av disse pengene. I år er de ekstra nervøse.

Tabloidavisen Dagbladet har for første gang søkt på ordningen for avisens lukkede abonnementstjeneste Dagbladet Pluss, som de har skilt ut i et eget selskap. Ettersom pressestøtten blant annet beregnes på grunnlag av antall abonnenter, kan Dagbladet ende opp med en stor del av kaken. Det vil gå på bekostning av de andre avisene.