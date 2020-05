I forbindelse med koronakrisen tilbyr Oslo-Filharmonien den digitale konsertserien Mellomspill – veien tilbake i Oslo Konserthus. Den du også kan se på ap.no.

Lørdag 2. mai kl. 10.00 sender vi familieforestillingen Den lille prinsen for kammerensemble og forteller.

Gikk du glipp av konserten med Lise Davidsen torsdag 30. april? Den kan du høre her:

Orkesteret måtte kaste om på jubileumsplanene

Midt i 100-årsjubileet har orkesteret måttet kaste om på alt. De siste ukene har musikere over hele verden søkt nye måter å samarbeide og kommunisere med publikum på. Kjente og ukjente verk er blitt spilt inn på kreative måter.

– Det oppsto jo en slags ny sjanger da hele orkesterverdenen lukket ned, og musikerne begynte å formidle fra sine hjem, sier direktør Ingrid Røynesdal i Oslo-Filharmonien.

– Krisetid er krevende, men åpner også noen muligheter. Mellomspill forteller om veien tilbake til et fullt podium og et fullt konserthus, og konsertene blir gratis. Det er vårt bidrag i en krevende tid for hele samfunnet.

Hun lover et variert program. Verdensstjernen Lise Davidsen har flyttet til Oslo og synger Grieg og Heitor Villa-Lobos torsdag 30. april.