Ukens kulturtips: Herlig Hollywood-glamour, levende soulpop og en cinematisk sjarmbombe

«Ian Brennan og Ryan Murphys miniserie Hollywood er en historie fra en alternativ virkelighet. Serien er på mange måter en rungende unnskyldning til alle som i filmbyen er utsatt for rasisme, kjønnsdiskriminering og seksuell trakassering. Politisk korrekt? Ja, men med bismak», skriver vår anmelder May Synnøve Rogne. Hun mener serien er stilmessig utsøkt og gir et godt bilde av maktstrukturene i den ikoniske byen.

«Annie Ernaux (79) er en bejublet og prisbelønnet fransk forfatter som det nå heldigvis også satses på i Norge. Det er på høy tid, for hun viser seg å være et svært gledelig bekjentskap. Ernaux skriver usentimentalt, direkte og med godt blikk og språk. Hun er kjent for å kommentere sin egen skriveprosess underveis», skriver vår anmelder Erlend Loe. Han anbefaler på det varmeste hennes hovedverk, Årene.