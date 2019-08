Cappelen Damm går knallhardt ut når de lanserer Magne Hovdens nye roman Cirkus. Ifølge omslaget er den «Årets morsomste roman» og en bok det er «umulig ikke å like».

Når man i tillegg får vite at Cirkus allerede før utgivelse er solgt til store markeder som Frankrike, Tyskland og Italia, tenker man at her må forlaget ha gjort et kupp. Hvem lar seg ikke friste av en god latter?