Krimlitteratur har et visst slektskap med matematikk. En vellykket intrige må ha en stringent og logisk oppbygging som leseren kan følge fullt ut, samtidig som overraskende vendinger og aha-opplevelser er tvingende nødvendige for et minneverdig sluttprodukt.

Jørn Lier Horst og Thomas Enger er garvede krimforfattere som kan det meste om denne velprøvde formelen og dens effektivitet. Men ingen formel uten begrensninger, særlig hvis den ikke utfordres av andre skrive-­ og tenkemåter.