Facebook utestenger flere for hatytringer

Facebook, som eier Instagram, meldte torsdag at flere ledende stemmer fra ytre høyre nå er utestengt fra de sosiale medieplattformene på permanent basis.

Jones er en konspirasjonsteoretiker på ytre høyresiden som kanskje er mest kjent for å ha beskrevet angrepene 11. september 2001 for en «innsidejobb» og å ha kalt skolemassakren på Sandy Hook for en bløff. Også Jones' nettsted Infowars er utestengt. Facebook har tidligere suspendert Jones fra sin hovedtjeneste, men ikke Instagram.

Blant de mest kjente som nå blir utestengt, er også Louis Farrakhan. Han leder gruppen Nation of Islam, som anklages for antisemittisme og tilhenger av svart overmakt.

Blant de øvrige som er utestengt, er Paul Nehlen, som har frontet holdninger om hvit overmakt, Milo Yiannopoulos, som er kjent for nynazistisk retorikk, samt konspirasjonsteoretikere som Paul Joseph Watson og Laura Loomer,

I mange år har selskaper som tilbyr sosiale medier-tjenester vært under press fra sivile rettighetsgrupper i arbeidet med å slå ned på hatefulle ytringer.

Facebook uttaler at de nylig utestengte kontoene overtrådte selskapets retningslinjer i forbindelse med farlige personer og organisasjoner. Selskapet sier at det alltid har hatt forbud mot folk eller grupper som nører opp under hatefulle oppdrag eller er engasjert i handlinger knyttet til hat eller vold, uansett politisk ideologi.