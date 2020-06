Jeg husker da min mormor stolt serverte et stort, flott blomkålhode hun hadde dyrket selv. Hun skar det over på midten, og der inne kunne et forferdet barn bli vitne til 40 saksedyrs grusomme skjebne: De var blitt kokt til døde inni blomkålen.

I boken Den ville hagen lærer jeg hvorfor dette barndomstraumet burde avstedkommet jubel, ikke skrekk. Dave Goulson har nemlig skrevet om hvordan hagene våre kan bli insekt- og fuglevennlige paradis til beste for planeten.