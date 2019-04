«Hold deg våken, bare timer igjen!» Slik lød meldingen HBO Nordic-abonnentene fikk klokken 03.30 natt til mandag.

Klokken 03 skulle første episode av siste sesong i den populære fantasyserien «Game of Thrones» blitt gjort tilgjengelig for seerne, som har ventet i to år på den, men natt til mandag og mandag morgen var HBO Nordic nede.