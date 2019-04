«Hold deg våken, bare timer igjen!» Slik lød meldingen HBO Nordic-abonnentene fikk klokken 03.30 natt til mandag.

Klokken 03 skulle første episode av siste sesong i den populære fantasyserien «Game of Thrones» blitt gjort tilgjengelig for seerne, som har ventet i to år på den, men natt til mandag og mandag morgen var HBO Nordic nede.

Mange fikk ikke seg den etterlengtede episoden.

«Vi kan bekrefte at vi for øyeblikket dessverre opplever uventede tekniske problemer. Vi beklager ulemper dette måtte medføre, og jobber hardt for å løse problemet så snart som mulig», skriver Celine Ryel, pressekontakt i HBO Nordic, i en e-post til Aftenposten.

Ved 11-tiden hadde HBO klart å få tjenesten til å fungere igjen.

«HBO Nordic er nå oppe igjen. Vi overvåker tjenesten nøye», skriver Ryel til Aftenposten.