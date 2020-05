Refrenget i Bob Marleys «Running Away» sier langt på vei det som trengs å sies om dette komediedramaet, som også har thrillerelementer: «You’re running and you’re running and you’re running away. But you can’t run away from yourself.»

Det gjelder både serien i seg selv og situasjonen Ruby (Merrit Wever) og Billy (Domhnall Gleeson) befinner seg i. Serien vet ikke helt hva den er, så det er forvirrende når den løper av gårde. Litt morsom, litt intens, litt sexy, litt thriller, og etter de fem første episodene har jeg ikke klart å knytte meg nok til karakterene til at jeg bryr meg nevneverdig.