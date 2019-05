Årets finale i Eurovision Song Contest fra Tel Aviv i Israel ble fulgt av 1.247.000 seere lørdag kveld. Det ga NRK en seerandel på 81 prosent. Tallet er litt lavere enn de to foregående årene, da henholdsvis 1.370.000 og 1.350.000 millioner nordmenn så på.

Nederlandske Duncan Laurence vant årets finale med sin låt «Arcade» etter en dramatisk stemmeopptelling der Sverige lenge ledet, før de til slutt endte på sjetteplass.

Fikk ikke medhold i klage

Norske Keiino endte på femteplass, etter at de fikk aller flest stemmer av samtlige artister fra de 41 folkejuryene.

Det hjalp likevel ikke til slutt, etter at man la sammen stemmene fra både folket og de deltagende landenes juryer. I den rene jurykåringen endte Norge kun på en 16. plass.

Juryene gir sine stemmer etter den andre generalprøven kvelden før finalen, og der hadde Keiino tekniske problemer. Norge la inn en klage, men trioen fikk likevel ikke synge på nytt.

Mange fans og eksperter mener at dette påvirket resultatet, og Keiinos hovedlåtskriver og sanger Tom Hugo Hermansen sier nå til VG at han mener at hele juryordningen bør avskaffes.

– Det er subjektivt hva som er bra og dårlig, og da er det rart at noen få personer skal sitte og bestemme halvparten av hva et land skal gi av poeng, sier Hermansen til avisen.

Han får støtte av mange, også på politisk hold:

For ein skandale dette er. Utan jury ville Noreg vunne Eurovision. Avskaff uvesenet. #escnrk3 — Sveinung Rotevatn (@Rotevatn) May 18, 2019

Færre så semifinalen

Totalt var nesten 2,2 millioner seere innom den nesten fire timer lange sendingen på NRK1 lørdag kveld. Antall seere toppet seg ifølge NRK klokken 22:18, omtrent da Norge gikk på scenen, med 1.386.000 seere.

Semifinalen på torsdag, med både Norge og Sverige i startfeltet, hadde 678.000 seere.

RONEN ZVULUN / X90084

Rybak har rekorden

NRKs rekord for sine sendinger av Eurovision er fra 2009, året da Alexander Rybak vant. Den gangen så over 2 millioner nordmenn på. Bunnrekorden det siste tiåret er fra finalen i 2016, da kun 892.000 fulgte sendingen.

Det året røk Agnete Johnsen og hennes låt «Icebreaker» ut allerede i semifinalen.