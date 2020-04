Se Ingebjørg Bratland live hos oss nå

Ingebjørg Bratland skulle vært ute på norgesturné med musikken fra sitt ferske album Papirfly nå. Dette ble naturligvis avlyst. I stedet spiller hun i kveld fra Sentralen i Oslo for Koronerulling og Aftenposten.

I kveld ser du henne spille live på Koronerulling og Aftenposten.no:

Isabel Watson

«Papirfly må være det fineste og beste albumet Ingebjørg Bratland har gitt ut på egen hånd», skrev jeg i min anmeldelse da albumet ble sluppet i januar.

Nok en gang har hun – sammen med sine medhjelpende produsenter, brødrene Espen Lind og Geir Hvidsten – truffet blink med sin blanding av viser, folkemusikk, ballader og mild pop.

I dagene fremover skal Aftenposten i samarbeid med nettkonsert-arrangørene Koronerulling og Jakobstrøm fra Kulturkirken Jakob tilby dere en eller to konserter pr. kveld.

Tre andre anbefalte digitale konserter i kveld:

Indrelid Trygve

Enslaved på Verftet online music festival kl. 20.00

Hvem sier at intime nettkonserter bare er for solopianister og singer-songwriters? Selvfølgelig kan et av landets ledende og mest erfarne metalband Enslaved også være med på moroa.

Se konserten her.

Lars Klevstrands visefavoritter på Brakkesyke kl. 21.00

I den helt motsatte enden av skalaen fra Enslaved, finner vi en norsk visesang-legende som Lars Klevstrand. I kveld henter han frem favoritter blant egne og andre viser og serverer disse hjemmefra.

Se konserten her.

Klovner i Kamp på Drive In Live kl. 20.00

Oslos erfarne show-rappere er de første som skal opptre på en nystartet drive in-scene ved Norges Varemesse på Lillestrøm. Der må man kjøpe billett og komme med egen bil, eventuelt betale for å se konserten på nett hjemme.

Se konserten her.