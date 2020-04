Se Solveig Slettahjell live nå

Hun har sunget sanger i sjangere fra salmer og pop til samtidsmusikk, men Solveig Slettahjell regnes likevel som en av de største stemmene i norsk jazz akkurat nå. Snart 20 år etter debuten med sitt Slow Motion Orchestra er hun like aktiv som pianist og sanger.

I kveld klokken 21 ser du henne spille og synge live sammen med trommeslager Pål Hausken på Koronerulling og Aftenposten.

Dette er ikke første gang at Slettahjell og Hausken samarbeider på en scene. De to begynte å spille sammen i 2014, den gangen via et samarbeid mellom sangeren og bandet In The Country.

Som duo ga de to i 2018 også ut albumet Live at Victoria, som inneholdt nedstrippet musikk som bør egne seg ypperlig for en intim nettkonsert.

I dagene fremover skal Aftenposten i samarbeid med nettkonsert-arrangørene Koronerulling og Jakobstrøm fra Kulturkirken Jakob tilby dere en eller to konserter pr. kveld.

Tre andre nettkonserter i kveld

Eva Weel Skram og Odd Nordstoga på Drive In Live kl. 19.00 og 21.00

Bilkonsertkonseptet ved Norges Varemesse på Lillestrøm fikk en pangstart med Klovner I Kamp onsdag. I kveld fortsetter det samme sted med to av landets fremste pop- og folksangere. Billetter må kjøpes på forhånd.

Se konserten her.

Boy Pablo på Verftet online music festival kl. 20.00

Etter et plutselig gjennombrudd for noen år siden, har indiepop-artisten Boy Pablo fra Bergen skaffet seg et solid publikum både ute og hjemme. Forvent fengende musikk og godt humør.

Se konserten her.

Henning Sommerro og John Pål Inderberg på Moskus sessions kl. 20.00

I disse dager er det 75 år siden dikteren Hans Hyldbakk skrev teksten «Vårsøg». 25 år senere laget Henning Sommerro melodien til diktet som også ga navnet til gruppen Vårsøg. Denne viseskatten feires her i kveld.

Se konserten her.