Kristofer Hivju spiller tvillingene Adam og Erik, som i ung livsbejaende alder flytter til Lofoten for å surfe og kjenne saltsmaken når vinden pisker i de røde fjonene deres. 15 år senere er Erik fremdeles på den steinete Lofoten-stranden. Han er personifiseringen av en forsoffen surfeboms. En selvopptatt syvsover som tror regninger forsvinner om de legges under sengen og som smatter når han kaster en bolle havregrøt i nebbet før dagens første surf.

Når bobilen blir tauet etter noen års manglende leiebetaling, og han ender opp med å kræsje bilen etter han har stjålet den tilbake, drar Adam til Erik for å låne penger. Tvillingbrødrene har knapt hatt kontakt på femten år, og etter litt knuffing og roping slår Adams kone sin egen mann i hjel. Det er allerede etablert at det forholdet var kaldere enn sjøen rett utenfor, så hun er ikke fremmed for å dekke over hva som har skjedd.