Slik blir høsten på NRK

NRK slapp sine hovedsatsinger for høsten tirsdag ettermiddag. Publikum kan vente seg en rekke kjente og kjære konsepter, iblandet en del nysatsinger.

Blant dem er Hellums kro, et humordrama med Bjarte Tjøstheim, som får premiere i oktober.

I sin presentasjon skiver NRK at «når eieren av to veikroer på hver sin side av E6 pensjonerer seg, bryter det ut full krig mellom de to daglige lederne.

Mørkt drama fra finansmiljøet

Videre følger Exit, som er et mørkt drama fra det norske finansmiljøet.

NRK skriver: «Adam, Willian, Henrik og Jeppe har tilsynelatende alt: Penger karriere og familie, men de kjeder seg. I jakten på spenning tyr de til vold, narkotika og prostituerte, noe som er grunnlaget for mye drama».

Simon J. Berger, Pål Sverre Hagen, Tobias Santelmann, Jon Øigarden, Agnes Kittelsen og Ine Marie Wilmann har sentrale roller i Exit.

Hivju i dobbeltrolle

Kristofer Hivju er aktuell i en ny dramaserie som har fått navnet Twin. Nordisk Film Prouction har laget serien for NRK, og den får premiere i oktober.

NRK skriver at Twin handler om de eneggede tvillingbrødrene Adam og Erik som lever helt forskjellige liv. Den ene er ansvarlig familiefar, den andre en surfeboms som til slutt mister alt. Han søker hjelp hos broren, men får det ikke. Diskusjonen ender i at den ene broren dør – og «surfebomsen» overtar identiteten, kona og livet til den vellykkede broren.

– Jeg prøvde å lage to karakter som var så proporsjonalt forskjellige som de kan få bli. Det var utfordrende å skifte mellom de ulike tagningene, sa Hivju da serien ble presentert.

Nytt er også Nattens arvinger, som beskrives som et internasjonalt fantasy-drama for tenåringer, samt en rekke andre programmer.

I tillegg kommer nye sesonger av podcasten Hos Peder med psykolog Peder Kjøs og humorserien Parterapi med Kevin Vågenes. Tenåringsdramaet 17 fra Groruddalen følges opp med 18.

