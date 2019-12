Det skjer bare når de finner det for godt. Netflix er vanligvis helt tause når det gjelder seertall. Vi får aldri høre om filmene som floppet, men plattformen vil gjerne vise frem gullmedaljene:

Martin Scorseses nye mafiafilm, The Irishman, ble sett over 26 millioner ganger den første uken. Bare de som hadde sett over 70 prosent av filmen ble talt, skriver Deadline. Det er oppsiktsvekkende tall for en film som varer i tre og en halv time.