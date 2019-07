– Det føles ganske unikt å kunne starte et nytt forlag som greier å skrape sammen et overskudd allerede første året, særlig i en bransje alle liker å dømme nord og ned, sier Jørn Lier Horst.

Forfatteren bak de populære Whisting-bøkene har grunn til å være fornøyd. Han er nemlig medeier i nyoppstartede Capitana forlag, som omsatte for 17,5 millioner kroner i sitt første år i bransjen. Det endte med et overskudd på 4 millioner kroner, til tross for at det totale boksalget faller.