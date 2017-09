Matias Faldbakken vrenger våre forestillinger om kunst

Roman:

Matias Faldbakken

The Hills

Oktober, 2017

Utstilling:

Effects of Good Government in the Pit

Astrup Fearnley Museet

22. 9–28.1, 2018

Galleriet og museet er avhengig av et skille mellom det som er interessant og det som er verdiløst, for å fungere. Slike grenser defineres av at kunstverk tydelig pekes ut i rommet, deriblant av merkelapper som forteller om kunstner, teknikk og tittel. I sin nye utstilling leker Matias Faldbakken seg med dette skillet.

Når de rette markørene er på plass, er det lett å glemme at en utstilling faktisk er en forestilling, et teater, som holder det gående fordi mekanismene bak er skjult. Alle rekvisittene som ikke skal sees, er ryddet vekk når utstillingen åpner: reimer, paller, traller og annet frakt-utstyr. Men også kasserte gjenstander og søppel holdes strengt adskilt fra den hvite kube når kunst skal vises for offentligheten.

Behind-the-scenes

Astrup Fearnley Museet / Christian Øen.

I denne utstillingen, derimot, skaper Faldbakken en usikkerhet rundt kunstrommets grense mot verden utenfor ved å erstatte de hvite veggene i første etasje med fliser vi gjerne forbinder med offentlige bad eller slitne gatekjøkken. Han snur også filmplakater, slik at forsiden skjules, og avdekker skjelettet av dødsannonsene i en avis ved å klippe ut selve annonsene.

Museal forankring

Oktober Forlag

Jeg ser videre: slitte stoler, en benk, et serverkabinett (uten harddisker), en skoletavle, metallrør, en kopimaskin, paller, forskjellige typer oppheng i jernstenger. Alt sammen ville, i en annen sammenheng, vært kassable gjenstander, tenker jeg – bortgjemt på et lager – og erstattet av noe «nytt og bedre».

Stirrer vi på verkene isolert, gir de ikke nødvendigvis så mye mening, men helheten kan betraktes som en utforskning av den ambivalente glipen mellom det som skjer foran og bak kulissene. For å holde fast ved tingene, forankre dem tilstrekkelig i kunstrommet, støpes de halvveis inn i gips, eller påklistres motiver som gir en viss museal tyngde.

Det digitale blir analogt

Inn i dramaet dras den digitale skjermen som mange av oss glaner så mye på. Overalt på utstillingen ser vi de velkjente skjermvinduene som legger seg oppå hverandre når vi surfer, som pop-up reklame løpt løpsk, eller kanskje som en feilmelding når browseren har hengt seg opp.

I denne utstillingen er imidlertid disse «vinduene» høyst analogt papir klistret på kunstgjenstandene. Det vi er vant til å klikke vekk eller flytte rundt på skjermområdet, holdes fast og kombineres med «rekvisittlageret» og fordyper utstillingens ambivalens ytterligere. Ved å vise frem det som vanligvis ryddes unna eller skjules – og holde fast ved det vi er vant til å klikke vekk i en fei – tvinger han oss til å se det forbigående, uinteressante eller verdiløse innenfor rammen av kunst, altså det verdifulle.

Dermed lokaliserer han et sted å se fra som griper inn i hvordan tingene, og vårt blikk på dem, vanligvis er organisert.

Fakta: FAKTA Matias Faldbakken (43) er norsk forfatter og billedkunstner. Faldbakken er utdannet på Vestlandets Kunstakademi i Bergen (1994–98) og Staatliche Hochschule für Bildende Künste i Frankfurt am Main i Tyskland (1996–97). Han er kjent for å utforske grenseområdene mellom kunst og litteratur. Han er særlig kjent for de to første bindene i Skandinavisk Misantropi I-III, The Cocka Hola Company (Cappelen, 2001) og Macht und Rebel (Cappelen, 2002). Faldbakken har stilt ut mange steder både her i landet og utenlands, han hadde blant annet hatt en stor separatutstilling, Shocked into Abstraction (2009), på Museet for samtidskunst (Nasjonalmuseet). Han beveger seg ofte mellom formale studier og tanker om opprør og motstand. Sammen med blant annet Gardar Eide Einarsson og Marius Engh regnes Faldbakken blant de såkalt nykonseptuelle kunstnerne her i landet – for å bruke en term Jonas Ekeberg fant opp.

Kammerspill på restaurant

Oktober Forlag

Han er på jakt etter bruddflater i romanen The Hills også – en av de morsomste bøkene jeg har lest på lenge – men her er scenen en restaurant, ikke kunsten. The Hills, som stedet heter, bringer tankene til romaner som Thomas Manns Trollfjellet, hvor persongalleriet – plassert på et kurbad i alpene – er et Europa i miniatyr som inviterer til analyse av historie og samtid.

The Hills er også et slikt kammerdrama, men tradisjonene er nå mer for rekvisitter å regne. Hovedpersonen, en kelner, kjenner byrden i å fremføre ritualer og administrere rekvisitter når rammebetingelsene for skuespillet ikke lenger er til stede. Til og med restaurantens navn er usikkert på seg selv – «Navnet på restauranten gjentas altså, det står skrevet to ganger over hverandre, The Hills The Hills, en slags stamming kanskje.»

Samtidens formløshet

Romanen tar for seg hvordan samtidens formløshet bryter inn i restaurantens konservative verden. Vi lever alle – som menneskene på The Hills – i restene av fortiden, i dens rekvisittlager, så å si, og har ikke funnet noe nytt drama å samle oss om.

Til forskjell fra utstillingen, hvor grensen mellom kunstens definerte rom og det som befinner seg bak kulissen utfordres, handler The Hills om en scene hvor det ikke lenger finnes noe slikt skille. Slik sett er roman og utstilling omvendte speilbilder av hverandre.

Faldbakken lykkes i hvert fall, i begge tilfeller, med å så tvil om tingenes orden – og finner et nytt sted å tenke kunsten og dens utside fra.