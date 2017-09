Boliganlegget med 36 utleieleiligheter for unge voksne på Furuset utmerker seg ved å kombinere høy arkitektonisk kvalitet med høye miljøambisjoner og et boligsosialt program. Det består av to nybygg i massivtre og transformasjon av en murbygning på en beplantet tomt, og sto nettopp ferdig.

Prosjektet er tegnet av Haugen/Zohar Arkitekter, som drives av partnerne arkitekt MNAL Marit Justine Haugen og arkitekt MNAL Dan Zohar. Landskapsarkitekt er Dronninga landskap AS, som drives av MNLA Ragnhild Momrak og MNLA Rainer Stange.

– Det var mange gode prosjekter i år, så det er herlig at solen skinte på oss denne gang. Det er vi veldig glade for, fordi vi har skikkelig tro på prosjektets ambisjoner, sier Marit Justine Haugen.

Hovedmålet er å skape et godt sted å bo og et sterkt sosialt fellesskap, og det er lagt stor vekt på sosial bærekraft, identitet og tilhørighet.

– Kanskje oppdragsgiveren har vært viktigst av alt. Stiftelsen Betanien har vært en byggherre av de sjeldne. Helt fra starten har de satt en boligsosial dagsorden med mindre fokus på profitt, noe de har vært tro mot hele veien, sier Dan Zohar.

Haugen/Zohar

– Det er veldig morsomt og en stor ære å vinne denne prisen, spesielt siden det er våre kolleger som har stemt, sier Ragnhild Momrak, partner i Dronninga landskap.

– Vi har lagt stor vekt på å få frem en følelse av hage, med utstrakt bruk av hageplanter. I tillegg til at de gir området et frodig uttrykk, kan de brukes matlagingen. Vi har laget en liten hage- og kokebok, slik at beboerne kan bli kjent med sin egen hage og nyte den med alle sanser, forteller hun.

Arkitekturprisen 2017 er et samarbeidsprosjekt mellom Norske arkitekters landsforbund (NAL), Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) og Norske landskapsarkitekters forening (NLA). Vinnerprosjektet nomineres og stemmes frem av medlemmene. Prisen på 100 000 kroner deles ut på Arkitekturdagen annethvert år.