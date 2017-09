Timothy Snyder: Nyttig ABC i kampen mot tyranni

Timothy Snyder

Om tyranni, 20 ting vi kan lære av det 20. århundre

Oversatt av John Grande

Utgitt av Press.

Selv de av oss som er lei av valgkamp, bør huske at det er et stort privilegium å få stemme. Som privilegerte flest forstår vi ikke hvor heldige vi er.

Det forsto heller ikke tyskerne som i 1933 tenkte at det ikke kunne være så farlig at Hitler fikk litt politisk makt, så lenge han ble kontrollert av rettsvesenet og hadde voksne politikere rundt seg.

Carolyn Kaster, TT / NTB scanpix

Historikeren og Yale-professoren Timothy Snyder vet mye om hvordan Tyskland og andre demokratier ble overtatt av tyranner.

Man blir ikke optimist av å skrive bøker som Dødsmarkene, Europa mellom Hitler og Stalin, eller Svart jord: Holocaust som historie og advarsel. Når Snyder sammenligner det han har skrevet om tyrannenes fremvekst med fjorårets amerikanske valg, blir han skremt:

«Dagens amerikanere er ikke smartere enn europeerne, deres demokratier ble overgitt til fascisme, nazisme og kommunisme i det 20. århundre.»

Chet Strange, Getty Images North America

Du må ikke tåle så inderlig vel ...

Snyder er en god pedagog, og har samlet lærdommen vi bør trekke ut av det 20. århundre i 20 punkter. Han skriver godt, og har heldigvis fått en bra norsk oversettelse.

På sitt beste bruker han historiske eksempler for å forklare hvorfor og hvordan vi må være på vakt mot maktmisbruk, tørre å være i opposisjon, si fra mot urett og passe på hvordan vi bruker språket. Vi må heller ikke finne oss i at hensynet til nasjonens sikkerhet betyr at vi må gi fra oss friheten vår.

Fakta: Timothy Snyders 20 råd mot tyranni Adlyd ikke på forhånd – de fleste tyranner kommer til makten takket være en befolkning som tilpasser seg herskernes ønsker før de får beskjed om det. Forsvar institusjonene – domstolene, byråkratiet og uavhengige medier er et forsvarsverk mot tyranni. Vær på vakt mot ettpartistaten. Ta ansvar for verdens ansikt – fjern graffiti og andre symboler for tyranniet, som hakekors. Husk yrkesetikken – advokater, leger og journalister hjalp Hitler, i stedet for å følge yrkesetikken og motarbeide ham. Vær på vakt mot paramilitære – «borgervern» og andre brudd på myndighetenes voldsmonopol er livsfarlig. Vær reflektert hvis du må bære våpen – politi og soldater har et spesielt ansvar for hvordan de bruker myndigheten de har fått. Stikk deg ut – noen må ta ansvar for at ikke alle går i flokk, som Rosa Parks da hun satte seg ned på en «hvit» stol. Vis omsorg for språket – språk er makt, og maktpersoner bruker det bevisst. Les bøker og lær deg å avsløre politikernes klisjeer. Tro på sannheten – man underkaster seg tyranniet når man fornekter forskjellen mellom det man ønsker å høre, og det som faktisk er sant. «Postfaktuell er det samme som prefascistisk». Undersøk – ikke tro på alt du finner på nettet, betal for å få ordentlig informasjon i redigerte medier. Ta ansvar for informasjon du sender andre. Se folk i øynene og slå av en prat – å være et anstendig menneske kan være et forsvar mot angiverkultur. Utøv politikk med kroppen – kom deg ut til nye steder og møt nye mennesker. Gå i demonstrasjonstog for det du tror på. Skap deg et privatliv – tenk på hvordan du bruker nettet og e-post. Tyranner letercetter kroker ån henge deg etter. Bidra til gode formål – støtt organisasjoner som arbeider for det du tror på. Lær av mennesker i andre land – USA er ikke alene i verden, det som skjer der er del av en større tendens. Lytt etter farlige ord – tyranner bruker ord som terror og ekstremisme for å begrunne tiltak som truer friheten. Bevar roen når det utenkelige kommer – tyranner i mange land har brukt dramatiske hendelser til å knuse motstand. Det beste eksempelet er Hitlers reaksjon på Riksdagsbrannen i februar 1933. Snyder frykter at Donald Trump vil gjøre noe lignende. Vær patriotisk – amerikanske borgere må stå opp for det de mener er USAs verdier. Vær så modig du kan – «Hvis ingen er beredt til å dø for friheten, vil vi alle dø under tyranniet».

Egentlig har vi nordmenn denne læreboken allerede, Arnulf Øverland skrev den for oss i diktet «Du må ikke sove». Helst burde både diktet og Snyders 110 sider lange tekst være pensum i både skolen og på universitetet.

Snyders bok kan rive oss ut av nettets ekkokamre, der alle er enige om at de andre ikke bare tar feil, men er mindreverdige.

Boken er en hyllest til dem som ikke går i takt, som tenker selv og som leter etter fakta. Forfatteren forklarer hvordan det postfaktuelle samfunn like gjerne kan være det prefascistiske.

20 gode poenger og to svakheter

forlaget press

Snyder sa for et halvt år siden til salon.com at han frykter president Trump kan angripe demokratiet, for eksempel ved å provosere frem en krise som gjør at han kan sette til side institusjonene som skal balansere makten.

Jeg tror han er for pessimistisk. Riktignok angriper Trump domstolene, kongressen og de frie mediene. Slikt har amerikanske maktmennesker gjort før. Det er vanskelig å tro at faren er så akutt som Snyder hevder. Derfor leser jeg heller boken som en mer generell oppfordring til «demokratisk beredskap».

En annen svakhet ved boken er at han ikke drøfter den andre store trusselen mot amerikansk demokrati og ytringsfrihet. Ved mange universiteter er det en kraftig bevegelse som ikke slipper til annerledes tenkende, hevder seg krenket av høyrevridde uttalelser og krever sensur av «politisk ukorrekte» bøker. De truer demokratiet fra den andre siden av det politiske spekteret.

Også i møte med slikt må vi ha Snyders 20 råd i bevisstheten.