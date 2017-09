Erlend Apneseth Trio viser hvor magisk musikk kan være

Fakta: Erlend Apneseth Trio Åra

Når musikere med ulik bakgrunn møtes og finner samarbeidet inspirerende, kan ny fascinerende musikk oppstå. I Erlend Apneseth Trios tilfelle har de kastet sikkerhetsnettet og gått sin egen vei.

Det har resultert i noe helt spesielt, noe bortenfor tradisjonsmusikken og utenfor kategoriseringens snevre rammer. Igjen klarer de å overrumple oss og vise hvor magisk musikk kan være i de rette hender.

Uhyre samspilt

De tar det hverdagslige og gjør det til noe nærmest eventyraktig. En melodi som «Saga» er en stemningsfull meditasjon over et verktøy vi alle kjenner. Her blir det hele tilnærmet sakralt.

En ukjent musiker spiller sine klagende toner på sag, mens en enkel klokke slår sine slag og et varsomt klanglig teppe omfavner oss. Så merkes sagens virke der i lydbildet. Alt så utrolig virkningsfullt. Det samme er melodien om «Lysne», med opplesning av Erlend Nødtvedts dramatiske tekst.

Oddleiv Apneseth

Albumet åpner med «Utferd», og her er de litt avventende. De tre, Erlend Apneseth, Stephan Meidell og Øyvind Hegg-Lunde, føler hverandre på pulsen. Med «Tundra» er de på vei. Østen-inspirert og langsom, men også nyanserik og fremmedartet. I hele tatt er det noe hypnotisk ved denne musikken, det er som om du dras inn i deres til tider skyggefulle verden av forfriskende annerledes klangbilder.

I mangel på et annet ord: Det er en underliggende skjønnhet i melodiene. Så annerledes enn debutalbumet, som var mer krevende i formen. Å la seg trollbinde er en gave, og disse musikerne leverer til gagns. Hver melodi bygger tilsammen et musikalsk reisverk som vil bli stående.

Fremtidsrettet trio

Samspillet her startet allerede på Erlend Apneseths debutalbum Blikkspor fra 2013. De tre samarbeidet på avslutningssporet «Sommarflukt», og allerede der kunne man ane noe spesielt. Et annerledes klangbilde som sto frem og krevde oppmerksomhet.

Tre år senere debuterte trioen med albumet Det andre rommet. Albumet fikk en Folkelarmpris i åpen klasse og en Spellemann-nominasjon. Internasjonalt fikk de også strålende anmeldelser.

Oddleiv Apneseth

Debuten ble skapt i eksperimenteringens ånd og gleden ved å skape musikk sammen. Siden har Erlend Apneseth skrevet bestillingsverket Nattsongar for Førdefestivalen. Et strålende, sjeldent flott verk.

Trioen har spilt mange konserter. Alt dette har gjort dem sterkere og mer samspilt som gruppe. Åra er blitt akkurat like forbausende som debuten. De har skapt sitt eget musikalske rom og åpner en ny, bergtagende verden. En fremtidsrettet trio som det blir uhyre spennende å følge på videre vei ut i uant musikalsk terreng.