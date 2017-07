4 av 6 slukkeregioner har gått over til DAB+: – NRK har tatt høyde for at det kunne bli flere henvendelser

Om 58 dager stenger FM-nettet for de riksdekkende radiokanalene i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold. Det er den femte slukkeregionen siden starten i januar. Overgangen til DAB+ har ikke gått upåaktet hen.

Det har blant annet journalist, forfatter og «Siste ord»-spaltist i Aftenposten Vetle Lid Larssen fått oppleve.

Forrige uke satt han ord på det nok mange nordmenn føler etter at området deres fikk FM-nettet slukket:

«Hva gjør jeg hvis det blir krig? Hvor får jeg værmeldingen fra? Hvem skal spille svisker for meg etter midnatt? Hvem i hule heite helvete er det som skal sørge for at jeg ikke drukner i et hav av ingenting?»

Les hele «Siste ord»-innlegget her: Sommeren med DAB

NRK tok kontakt

En uke senere forteller han til Aftenposten at han har fått mange reaksjoner fra folk med lignende erfaringer som ham. Sitt eget forhold til DAB+-radioen beskriver han som «avventende».

– Radioen jeg bruker er en Como Audio med lang uttrekkbar antenne. Jeg har nå fått tips om at jeg bør montere en antenne på selve huset.

– Hvilken reaksjon har du fått fra NRK etter innlegget ditt?

– Jeg ble umiddelbart kontaktet av en hyggelig og veldig ivrig NRK-mann som tilbød seg å sende en mann ens ærend ned til meg ved kysten. Hvis ikke en ny husantenne fungerer, har jeg tenkt å ta imot tilbudet.

Lars Fiske

Nesten 5800 DAB+-henvendelser

I januar startet slukkingen av FM-sendingene, og første «slukkeregion» ut var Nordland.

I løpet av den påfølgende uken fikk NRKs publikumsservice hele 3796 DAB+-henvendelser. Dette er det høyeste tallet på henvendelser etter at en FM-sending er slukket i en region.

Ikke giret på ny radio? Slik slipper du å kjøpe DAB-radio

De nyeste DAB+-lytterne – Sogn og Fjordane, Hedmark, Rogaland og Agder-fylkene, ligger på annenplass på henvendelsestoppen. I løpet av de syv første dagene etter slukkingen 21. juni mottok NRK 926 henvendelser – flest på telefon. Tilsammen for alle regionene har publikumsservice mottatt 5783 henvendelser, viser tall fra NRKs rapporter til Kulturdepartementet.

Se hele oversikten over de ulike «slukkeregionene» i faktaboksen nederst i saken.

Var forberedt på flere henvendelser

– Henvendelsene som kommer inn er av alle typer spørsmål. Så vårt inntrykk er at henvendelsestrykket har vært moderat og ganske beskjedent, sier sjef for radiodistribusjon i NRK, Petter Hox.

Hox får støtte i konklusjonen sin av Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

Over til DAB på hytta – men har dere dekning?

– To av tre nordmenn lytter til radio hver dag. Med tanke på hvor mange radioskiftet berører, er det ikke så mange som tar kontakt. NRK har tatt høyde for at det kunne bli flere, sier han til Aftenposten.

Hox i NRK forteller at det fortsatt arbeides med å «finpusse» på nettet:

– Vi supplerer med flere sendere slik at dekningen skal bli bedre, så utbyggingen er ikke ferdig. Det vi forbedrer er ofte et resultat fra innspill fra publikum.

To slukkeregioner igjen

20. september er det Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold som står for tur. Den slukkingen tror Hox kommer til å gå bra.

– Dette er et område som har hatt DAB-dekning i mange år, så det er på langt nært så utfordrende som Vestlandet. Det var et tøft område å lage DAB-dekning i.

Nesten tre måneder senere følger siste region, som er Troms og Finnmark, etter. Her opphører FM-sendingene 13. desember 2017.

Til de nye DAB+-lytterne har Vetle Lid Larssen bare en ting å si: «Lykke til».

– For de fleste fungerer det jo sikkert utmerket.

Og for dem som lurer på hvordan det står til med radiolyttingen på hytten til Larssen kan han fortelle:

– Noen dager er signalet brukbart. Andre dager ikke. Da spiller jeg Monopol. Det er nesten like underholdende.

Til Larssens DAB+-opplevelse uttaler Petter Hox i NRK at dekningen i området der Larssen ferierer skal være god.

– Det innlegget forstår vi ikke så mye av, så det skaper et negativt bilde som ikke er helt korrekt. Vi skal likevel dobbeltsjekke hvordan signalstyrken er i dette området. Vi ønsker at folk skal ha gode lytteropplevelser.

Fakta: DAB+-henvendelser til NRK Nordland: FM-nettet ble slukket 11. januar 2017 I løpet av de syv første dagene mottok NRKs publikumsservice 3796 henvendelser: Telefon: 2600 Chat: 963 E-post: 283 Trøndelag og Møre og Romsdal FM-nettet ble slukket 8. februar 2017 I løpet av de syv første dagene mottok NRKS publikumsservice 611 henvendelser: Telefon: 353 Chat: 198 E-post: 60 Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland FM-nettet ble slukket 26. april 2017 I løpet av de syv første dagene mottok NRKS publikumsservice 450 henvendelser: Telefon: 334 Chat: 86 E-post: 30 Sogn og Fjordane, Hedmark, Rogaland og Agder-fylkene FM-nettet ble slukket 21. juni 2017 I løpet av de syv første dagene mottok NRKS publikumsservice 926 henvendelser: Telefon: 602 Chat: 274 E-post: 50 Radio Norge og P4 fortsetter sine sendinger på FM i disse fylkene frem til 15.09.2017.