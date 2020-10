Teateranmeldelse: «De Utvalgte» klarer å si noe nytt om livets underligste fase. Døden.

Med hjelp av roboter, performance og pandemi klarer teatergruppen De Utvalgte å si noe nytt om livets underligste fase. Døden.

8. okt. 2020 13:51 Sist oppdatert 16 minutter siden

Skuespiller Kari Onstad døde brått i prøveperioden til Fem forestillinger om døden. Teatergruppen De Utvalgte har naturlig nok dedisert forestillingen til henne, og hun er også med i stykket.

Mens barnebarnet tar på seg klær og smykker i et glassmonter, leser Onstad fra Knausgårds Min kamp i et opptak. Teksten går umerkelig over i en sterk monolog om en teaterdivas død. Den er, som alltid hos Onstad, fantastisk fremført.