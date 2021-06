Hovedstadens kultur-toppsjef: – ABBA gjør at jeg står her nå

Ett år etter at han ble kulturbyråd: Dette forhøret av SVs Omar Samy Gamal omfatter svensk pop. Og Torggatas første kebab.

– Her er den utvidede delen av stua mi! utbryter Tøyen-entusiasten. Deichman-filialen bak ham er Norges mest besøkte bibliotek, målt i størrelse. Nå har Gamal bevilget penger til å bygge den ut. Foto: Paal Audestad

33 minutter siden

Tøyen Torg i sildrende sol. Langs benkene, tindre-blidt, nesten spurter senterets mektigste nabo. Så bråstopper 29-åringen.

– Rett der nede bor jeg. Og her er den utvidede delen av stua mi. Særlig under pandemien er bibliotekene blitt veldig viktige for folk, ikke minst for alle som bor trangt. Faktisk er biblioteket på Tøyen landets mest besøkte, målt i areal og antall brukere. Nå, endelig, har det fått penger til å utvide. Hele dette strøket er fantastisk! Skal vi ta en tur og se?