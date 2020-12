«Hjem til jul 2»: Sjarmerende, men for mye det samme

Hege Schøyen stjeler showet når Hjem til jul kopierer seg selv.

Ida Elise Borchs karakter Johanne elsker julen og leter desperat etter kjæreste. Nå er hun klar for «Hjem til jul 2». Netflix

Fakta «Hjem til jul 2» Netflix, seks episoder. Serieskaper: Per-Olav Sørensen. Med: Ida Elise Borch, Hege Schøyen, Edward Schultheiss. Norge. Komedie. Vis mer

Netflix’ produksjonssystem er formelbasert. Når noe fungerer, setter de i gang samlebåndet og fyrer på med underholdning til folket.

I tilfellet juleserier traff de på første forsøk. Sesong 1 av norske Hjem til jul var et ublu forsøk på å ri over stjernehimmelen på julesleden Love Actually. Den engelske romantiske komedien har fått kultstatus som den ultimate julefilmen, og Hjem til jul ville ha en bit av kaken. Det fikk de, mye fordi resultatet faktisk var ganske bra. Morsomt, underholdende, romantisk og lettsett.