Hundrevis av kunstverk ble revet bort på få timer. Ingen av dem eksisterer fysisk.

Non-Fungible Tokens (NFT) ble kjempepopulært i vår. Så ble det litt glemt igjen. Men da et nytt norsk «galleri» nylig så dagens lys, ble kunst for to millioner solgt på få timer.

Nylig ble auksjonen «Natively Digital» avholdt på auksjonshuset Sotheby’s i New York. Da ble NFT-kunst som dette lagt ut for salg. Slike «Cryptopunks» er tidligere solgt for flere millioner kroner. Foto: Shannon Stapleton, Reuters/NTB

Nå nettopp

Forrige uke kom en ny, norsk handleplass for kunst. Det spesielle med Enter.art er at den bare driver med kjøp og salg av NFT-er – digital kunst som du kan kjøpe for kryptovaluta.

På få timer ble det solgt 200 digitale kunstverk. Samlet verdi i kryptovalutaen som ble brukt, tilsvarte rundt to millioner kroner, forteller selskapet Enter. De tar ingen andel av kjøpet, alt går direkte til kunstnerne.