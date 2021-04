Den rusavhengige popstjernen sa at hun er «California sober». Da kom det sterke reaksjoner.

Kan cannabis hjelpe mot tyngre avhengighet? Spørsmålet skaper debatt i USA.

Popstjernen og skuespilleren Demi Lovato (28) har hatt store rusproblemer. Foto: Mark J. Rebilas / X02835

Mari Glans-Doré

4. apr. 2021 18:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Det jeg føler fungerer best for meg når det gjelder rus, er å være «California sober». Det sa popstjernen Demi Lovato (28) i et intervju med programmet CBS Sunday Morning i forrige uke.

Å være «California sober» («California nykter» på norsk) betyr å avstå fra alle rusmidler bortsett fra marijuana, og i enkelte tilfeller fleinsopp.