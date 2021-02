Fikk sparken etter overgrepsanklager på Instagram: – Sosiale medier gjør det vanskelig for den anklagede parten

På under et døgn ble Marilyn Mansons karriere stoppet.

Musikeren Marilyn Manson har selv benektet anklagene om seksuelle og psykiske overgrep som er kommet mot ham fra flere skuespillere. Foto: Richard Shotwell / Invision

2. feb. 2021 17:27 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag ble Brian Warner, kjent som Marilyn Manson, sparket fra plateselskapet sitt. Det skjedde etter et innlegg på Instagram fra ekskjæresten hans, Evan Rachel Wood. Skuespilleren har tidligere vært åpen om at hun er blitt utsatt for overgrep. Nå navnga hun den kjente artisten.

«Navnet på overgriperen er Brian Warner», skrev hun på Instagram.