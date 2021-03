Filmanmeldelse: Forfriskende western fra Australia

Visuelt formfullendt western fra Australia.

Jacob Junior Nayinggul i rollen som Gutjuk Foto: Many More Films

Erlend Loe

Fakta 1919 High Ground På kino. Regi: Stephen Maxwell Johnson Med: Jacob Junior Nayinggul, Simon Baker. Frama. Australia. Aldersgrense 15 år Vis mer

I Odd W. Suréns roman Krem med hint av kuruke fabuleres det om jordas alder. Forfatteren ser for seg en strekning på 4,5 kilometer. En milliard år tilsvarer én kilometer. En million år er én meter. Vår tidsregning er to tusen år gammel, skriver Surén, og den tiden utgjør altså to millimeter av den totale distansen. Innenfor disse to millimeterne finner man opprinnelsen til nesten alt mennesket av i dag definerer seg ved.

Australia ble befolket av våre forfedre for førti tusen år siden. De hadde jaktet og sunget sine sanger på det enorme kontinentet i nesten tretti tusen år før det fantes mennesker i for eksempel Amerika. Britene koloniserte Australia på slutten av 1700-tallet. De brukte som vi vet, svært kort tid på å lage et helvete.