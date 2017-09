Julia Louis-Dreyfus har fått Emmy de siste seks årene som beste kvinnelige hovedrolle i en komiserie, for rollen som politiker i serien Veep. Den siste for bare to uker siden.

Hun er også kjent for hele verden som Elaine i suksesserien Seinfeld.

Torsdag annonserte hun på Twitter at hun er diagnostisert med brystkreft. Beskjeden fikk hun dagen etter den siste Emmy-triumfen.

«En av åtte kvinner får brystkreft. I dag er det meg, begynner hun.

– Den gode nyheten er at jeg har en vidunderlig støttende og kjærlig familie og venner, og en fantastisk helseforsikring. Den dårlige nyheten er at ikke alle kvinner er like heldige, skriver skuespilleren.

Hun ber så om at folk samler seg i kampen for helsehjelp til alle.

Dette tolkes som et innspill i den pågående helsedebatten der republikanerne ønsker å reversere Barack Obamas helsereform.

Over 32 millioner kan miste helseforsikringen sin dersom de lykkes.

Den kampen har stått i Senatet denne uken, men ble foreløpig stanset da republikanerne ikke fikk nok stemmer.