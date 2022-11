Kongebiograf i «Mitt Oslo»: – Akkurat her startet dagens monarki

– Først nå har Norge fått et nytt kongedynasti. Og først nå har jeg funnet nøyaktig hvor det begynte, opplyser kong Haakons biograf. I neste uke åpnes Slottet for ham. Og for publikum.

Ifølge Tor Bomann-Larsens nye beregninger: Grunnleggeren av kongedynastiet ankom foran dagens fiskehall. Nå er den delvis gjerdet inn, grunnet ombygging. Rett bak hodet: Et av tårnene på Akerhus Slott.

9 minutter siden

Vippetangen i hutrende vind: Iført flagrende plansjer forklarer Tor Bomann-Larsen hva en kongebiograf gjør her ute, på en forblåst, inngjerdet bryggekant.

– Rett der lå skipet «Heimdal», som brakte Norges nye kongefamilie til hovedstaden, i november 1905. Idet Haakon VII skred i land, startet en ny epoke i kongerikets nå 1150 år lange historie. Nøyaktig hvor han satte foten på norsk jord, er litt kaotisk å finne ut av: Senere ble området bygget ut til det ugjenkjennelige. Min beregning, basert på gamle og nye kart, viser at de kongelige ankom midt foran dagens fiskehall.