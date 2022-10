Onsdag må Bernt Hulsker møte i retten. Saken belyser en viktig problemstilling, mener jurister.

Den tidligere VGTV-profilen Bernt Hulsker er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 185 om hatefulle ytringer. Paragrafen har vært hyppig diskutert den siste tiden.

I vår forsvant Bernt Hulsker fra offentligheten etter en hendelse på en karaokebar i Oslo. Onsdag må han møte i retten på grunn av det som skjedde. Her er Hulsker under Fotballfesten 2019 på Ullevaal stadion.

Onsdag må Bernt Hulsker møte i Oslo tingrett. Den 45 år gamle VGTV-profilen og tidligere fotballspilleren er tiltalt for brudd på straffeloven paragraf 185 om hatefulle ytringer. Den er bedre kjent som «rasismeparagrafen».

Bakgrunnen er en hendelse under et utsatt julebord for VGTV-ansatte i mars i år. På karaokebaren «Syng mer» i Oslo skal Hulsker ha kommet med rasistiske kommentarer overfor en vekter, ifølge tiltalebeslutningen.