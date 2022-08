Kilder til BT: «Succession» spilles inn på Vestlandet i høst

– En slik innspilling vil ha stor betydning for norske bedrifter og arbeidstakere landet over – ikke bare i filmindustri, sier nasjonal filmkommisjonær Meghan Beaton.

Brian Cox, Sarah Snook og Jeremy Strong (fra v.) er tre av stjernene i «Succession».

(Bergens Tidende): Tredje sesong av TV-serien «Succession» kan bli årets store Emmy-vinner 12. september med hele 25 nominasjoner i bagasjen.

BT kunne i juli avsløre at HBO-serien søkte Norsk filminstitutt (NFI) om få penger fra den statlige insentivordningen for film for å spille inn deler av fjerde sesong i Norge. Her kan man få refundert inntil 25 prosent av produksjonens godkjente kostnader.