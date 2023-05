Bokanmeldelse: Vidunderlige, nye verden?

Forsker Inga Strümkes bok om kunstig intelligens har potensial til å bli en internasjonal bestselger.

Inga Strümke er fysiker og en av de ledende på kunstig intelligens i Norge.

I løpet av den siste måneden har Donald Trump blitt brutalt pågrepet av amerikansk politi og pave Frans er observert i en hvit, supertrendy boblekåpe – i hvert fall på nettet.

Datagenererte bilder sørger for store øyne og like store overskrifter verden over.

Hva vil skje når vi ikke lenger kan skjelne falske bilder og tekster fra de ekte?