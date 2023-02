Dagens quiz: onsdag 15. februar 2023

14.02.2023 19:30

1. Hvem var søndag gjest i det svenske intervjuprogrammet «Min sanning»?

2. Hva heter de to store fotballklubbene fra Lisboa i Portugal?

3. Hvilken kanadisk 57-åring er aktuell med albumet «Queen of Me»?

4. Hvilket dansk mediekonsern eier TV2, Cappelen Damm og Norsk Film?

5. Hvor fort kan en moped maksimalt kjøre i Norge?

6. Hva er et vanligere navn på NaCl?

7. Hva er Hefaistos gud for i gresk mytologi?

8. Hvilket arr heter umbilicus på latin?

9. I hvilket år sto Oslo Plaza ferdig?

10. Hvilken britisk utdanninginstitusjon forkortes UCL?

