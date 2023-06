Bokanmeldelse: Selvhjelpsbok for barn må navigere i et minefelt

Striden om skeives rettigheter er blitt en kamp om retten til å påvirke barn. Da havner barnebøker i skuddlinjen.

Sakprosaboken «Stolt» viser et mangfold som bærer bud om at skeive liv er fulle av muligheter. Men det virker som bildene henvender seg til eldre lesere enn bokens egentlige målgruppe. Vis mer

I sakprosaboken «Stolt» skriver den homofile psykologen og medieprofilen Benjamin Baarli Silseth at «det viktigste vi gjør er å følge den kjærligheten vi kjenner på. Uansett om den er for en av samme kjønn, et annet kjønn, for flere personer, eller for én person.»

Nettaksjonister som har en mindre liberal holdning til kjærligheten, trengte bare annonseringen av boken på Tiktok for å skrive kommentarer som: «Holde dere unna barna våre».