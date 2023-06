Laila Bertheussen debuterer med kunstutstilling

Morten Traavik er kurator og tilrettelegger for utstillingen som skal vises under Arendalsuka. Han er forberedt på «hakeslepp».

I forbindelse med den kommende utstillingen har Morten Traavik delt dette bildet av Laila Bertheussen med Aftenposten.

05.06.2023 12:45 Oppdatert 05.06.2023 13:20

I januar i 2021 ble Laila Bertheussen dømt til ett år og åtte måneders fengsel av Oslo tingrett, for trusler mot statsorganene.

Nå er det klart at Bertheussen debuterer under kunstnernavnet «Laila B.» under Arendalsuka i sommer.