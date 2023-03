Flere Oscar-priser til «Everything Everywhere All At Once»

Den 95. Oscar-utdelingen er i gang i Los Angeles og favoritten «Everything Everywhere All At Once» har stukket av med to av de tre første prisene.

Ke Huy Quan kysser Oscar-prisen han vant i kategorien beste mannlige birolle. Favoritten «Everything Everywhere All At Once» stakk av med to av de tre første prisene under søndagens utdeling.

13.03.2023 01:48

Den første prisen gikk til Guillermo del Toros «Pinocchio» i kategorien for beste animerte spillefilm. Filmen er en mørk gjenfortelling av barneboka om den snakkende dukken og hans far. Del Toro har plassert handlingen i 1930-tallets italia.

Pris nummer to gikk til Ke Huy Quan, som vant beste mannlige birolle for sitt bidrag til «Everything Everywhere All At Once».

