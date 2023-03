Flere Oscar-priser til «Everything Everywhere All At Once» – ingen norsk pris

Den 95. Oscar-utdelingen er i gang i Los Angeles og favoritten «Everything Everywhere All At Once» har stukket av med to av de tre første prisene. Norske «Nattrikken» vant ikke.

Ke Huy Quan kysser Oscar-prisen han vant i kategorien beste mannlige birolle. Favoritten «Everything Everywhere All At Once» stakk av med to av de tre første prisene under søndagens utdeling.

13.03.2023 01:48 Oppdatert 13.03.2023 02:19

Årets utdeling ble ledet av talkshowverten Jimmy Kimmel. Det tok ikke lang tid før fjorårets store snakkis, da Will Smith gikk opp på scenen og slo vert Kevin Hart i ansiktet etter at Hart vitset om Smiths kone Jada Pinkett Smith, ble vitset om.

– Om noen i salen gjør noe voldelig i løpet av utdelingen, blir man premiert med Oscar for beste hovedrolle og får holde en 19 minutter lang tale, sa Kimmel.

Ikke lenge etter det famøse slaget i fjor, gikk Smith opp på scenen for å ta imot en Oscar for innsatsen i «King Richard».

Den første prisen under årets utdeling gikk til Guillermo del Toros «Pinocchio» i kategorien for beste animerte spillefilm. Filmen er en mørk gjenfortelling av barneboka om den snakkende dukken og hans far. Del Toro har plassert handlingen i 1930-tallets italia.

Den amerikanske drømmen

Pris nummer to gikk til Ke Huy Quan, som vant beste mannlige birolle for sitt bidrag til «Everything Everywhere All At Once». Prisen kroner et skikkelig comeback for den tidligere barnestjerna. Quan, som blant annet er kjent fra «Indiana Jones and the Temple of Doom» og «Goonies», hadde så godt som gitt opp skuespillerkarrieren før han fikk rollen.

Han ble hyllet med stående applaus mens han forsøkte å samle seg.

– Mamma, jeg vant akkurat en Oscar, sa Quan. Familien hans flyktet fra Vietnam-krigen da han var barn.

– De sier at historier som denne kun skjer på film. Jeg kan ikke tro at det skjer. Dette er den amerikanske drømmen, sa Quan.

Jamie Lee Curtis vant like etterpå beste kvinnelige birolle for sin innsats i samme film. Sci-fi-komedien var på forhånd nominert i hele elleve kategorier.

Ingen pris til «Nattrikken»

«Nattrikken», som var nominert til Oscar i kategorien beste kortfilm, måtte se seg slått av «An Irish Goodbye».

Kortfilmen er regissert av Eirik Tveiten og handler om Ebba, spilt av Sigrid Husjord, som skal ta trikken hjem en kald vinternatt.

Ved en inkurie ender hun opp med å rappe hele trikken, og hun innser raskt at hun trives med å samle opp passasjerer. Men plutselig kommer det på noen aggressive passasjerer som skaper trøbbel.