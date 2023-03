Oscar-prisdryss for «Everything Everywhere All at Once»

Beste film: Everything Everywhere All at Once

Beste kvinnelige hovedrolle: Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once

Beste mannlige hovedrolle: Brendan Fraser – The Whale

Beste kvinnelige birolle: Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once

Beste mannlige birolle: Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

Beste regi: Everything Everywhere All at Once – Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Beste originalmanus: Everything Everywhere All at Once – Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Beste adaptasjon: Women Talking – Sarah Polley

Beste internasjonale film: All Quiet on the Western Front (Tyskland)

Beste kinematografi: All Quiet on the Western Front

Beste kortfilm: An Irish Goodbye

Beste animerte spillefilm: Guillermo del Toro's Pinocchio

Beste animerte kortfilm: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

Beste dokumentarfilm: Navalny – Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller og Shane Boris

Beste dokumentariske kortfilm : The Elephant Whisperers – Kartiki Gonsalves og Guneet Monga