«On the job» er funky, freidig og hjerteskjærende krim

Sender deg dypt ned i en skitten filippinsk underverden av krim og korrupsjon.

Francis (Piolo Pascual) er den eneste rene politimannen i «On the job». Når han krysser sin kriminelle svigerfar blir det bråk i Manilas gater.

Asbjørn Slettemark Serieanmelder og journalist

9 minutter siden

På papiret er «On the job» en seks episoder lang krim fra Filippinene. Egentlig er det to filmer av Erik Matti. «On the job» fra 2013 og «On the job: the missing eight» fra 2021 er omredigert til episoder for den lille skjermen.

Grepet er kommersielt smart. Etter spanske «Papirhuset» og sørkoreanske «Squid game» er det lavere terskel for å se serier fra land som har gått under titteradaren.