Bokanmeldelse: Tix i duett med rosabloggerne

Det går fint an å like memoarboken til Andreas Haukeland uten å like musikken hans.

Ordet selvmordstanker er ikke brukt, men boken underslår ikke de tunge stundene.

13 minutter siden

Andreas Haukeland, best kjent som artisten Tix, forteller mer om tvangstanker enn om musikk i sin memoarbok Den stygge andungen.