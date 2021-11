Lekker sekstitalls-fetisjisme i «Last Night in Soho»

For de som elsker Londons «swinging sixties» er dette uimotståelig. Som horrorfilm er det ikke like vellykket.

Anya Taylor-Joy og Thomasin Harcourt McKenzie som henholdsvis fantasifoster og forskremt motestudent i London.

Kjetil Lismoen

Nå nettopp

Dyrkingen av sekstitallets stilikoner ser ikke ut til å ha noen ende. Londons swinging sixties utgjør et kapittel for de spesielt interesserte. Det var en berusende cocktail av motkultur, gangstere, sex-skandaler og modeller. Og så har vi musikken: Cilla Black og Petula Clark, The Kinks og Small Faces.

Hovedpersonen Eloise (Thomasin McKenizie) er så besatt av denne perioden at hun drømmer om den om natten.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn