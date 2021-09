Jon Fosses nye stykke er mektig i all sin enkelhet

Sterk vind er Jon Fosses første teatertekst etter over ti års dramatikerpause. På Det Norske Teatret er det som å møte igjen en gammel venn.

En gammel mann (Jan Grønli) kommer hjem til en leilighet i 14. etasje her i Jon Fosses nyeste stykke «Sterk vind». Tilbakekomsten blir smertefull både menneskelig og eksistensielt.

Jon Fosse hadde egentlig bestemt seg for å slutte å skrive for teateret. Hans siste stykke, Desse auga (premiere i Stavanger i 2008), var for krevende. Til Aftenposten fortalte han at da han forlot teateret, slapp han også reisingen og drikkingen.