Bokanmeldelse: En farlig kvinne kommer til orde

Man sitter på nåler mens man leser Marlen Ferrers opprørske middelalderroman.

Marlen Ferrer er ekspert på mentalitetshistorie i middelalderen.

Anne Merethe K. Prinos Bokanmelder og generalsekretær i Norsk kritikerlag

7 minutter siden

Marlen Ferrer: «Livs saga»

Roman fra Gyldendal

Nyhetsbrev Vil du ha film- og serietips rett i innboksen? Meld meg på

En av den gode litteraturens fremste kvaliteter er begjæret den vekker etter å vite mer. Marlen Ferrers middelalderroman «Livs saga» er av et slikt kaliber.

Handlingen er lagt til borgerkrigstiden i Norge (1130–1240), en periode de færreste har inngående kjennskap til. Men istedenfor å lesse på med referanser og forklare ting i hjel, skriver Ferrer akkurat nok til at leseren får lyst til å finne ut mer på egen hånd.

Hvem var for eksempel Harald Gille, Erling Skakke og Magnus Erlingsson, eller Kristin Sigurdsdatter og Ingerid Ragnvaldsdatter? Ja, hva handlet denne borgerkrigstiden i grunnen om?

Uten at forfatteren gir meg svarene direkte, vet jeg mye mer om dette etter å ha gitt meg i kast med romanen.

Doktorgrad i mentalitetshistorie

Ferrer (48) har skrevet både hovedoppgave og doktoravhandling om mentalitetshistorie i middelalderen og er i dag førsteamanuensis ved Oslo Met. Tidligere har hun utgitt to romaner med handling fra nåtiden, «De bortkomne» (2015) og «Krater» (2017).

«Livs saga» er hennes svennestykke som forfatter.

For i denne romanen kommer bakgrunnen som historiker til sin rett. Vel vitende om at det er umulig for oss å overskue hvordan middelalderens mennesker tenkte og følte, vet likevel Ferrer mer enn de fleste, også om hvordan kvinner i sagalitteraturen er nedvurdert eller utradert.

Som forfatteren sier i et intervju i Kulturplot: Hva hvis rekken av manipulerende hunndjevler i litteraturhistorien, fra Hallgjerd i «Njåls saga» til Ibsens Hedda Gabler, hadde fått fortelle selv? Ville vi ikke da sett dem med et helt annet blikk?

Den farlige kvinnen snakker

Liv er nettopp en slik kvinne som mannlige historieskrivere ville ha fremstilt som en femme fatale. For har hun ikke drevet renkespill og egget menn til dødelig strid?

På begynnelsen av 1200-tallet sitter den aldrende hovedpersonen i et kloster ved Rhinen og nedtegner beretningen om sitt liv. Det er en historie om brutalitet og vold, om avmakt og opprør, og om hvordan bondedatteren Liv, som vokste opp i det som da het Ranrike og lå under Norge, ender sine dager i et annet land.

I protest mot sagafortellerne, som hun mener opererer med et bedragersk overblikk og får folk til å tro at det de skriver, er alt som er verdt å vite, vil Liv «gi til kjenne hvilke øyne verden ble sett med […]».

Stilskifte

Om en kvinne i middelalderen hadde funnet på – og hatt mulighet til – å skrive en saga, ville den selvsagt ikke ha hatt den fjerneste likhet med Ferrers roman. Dette illusjonsbruddet kunne forfatteren ha gjort mye mer ut av, men hun har det i hvert fall litt gøy med hvordan en mannlig sagaforteller ville ha skildret drapet på Livs ektemann Loft Ingesson. Det skjer i løpet av fire knappe avsnitt.

Det ubearbeidede illusjonsbruddet går også igjen i romanens språk. Det er nokså pussig at Ferrer først legger an en gammelmodig tone – «Theodoricus Monachus var en lærd mann, lenge hadde han studert ved det kjente St. Victor-klosteret i Paris» – for siden å bruke en moderne stil med importerte uttrykk som «enn så lenge» og «når det kom til».

Tålelige skavanker?

Spørsmålet er om boken tåler slike skavanker. Jeg vil si ja. For portrettet av Liv og fremstillingen av den historiske sammenhengen romanhandlingen utspiller seg i, trumfer i hvert fall delvis problemene.

Når Ferrer i tillegg både har sans for spenning og dramatikk – man sitter på nåler mens man leser denne romanen – og skriver med en flott sanselighet, blir det flere pluss enn minus i min bok.