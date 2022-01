Kinesiske myndigheter endret slutten på «Fight Club»: – Dystopisk, sier menneskerettsorganisasjon

Da kultfilmen «Fight Club» fra 1999 omsider ble tilgjengelig på den kinesiske strømmeplattformen Tencent Video, var det med en helt ny vri på slutten.

I kinesiske myndigheters sterkt alternative slutt på "Fight Club" blir Brad Pitts rollekarakter, den karismatiske psykopaten Tyler Durden arrestert, lagt inn til behandling og skrives ut helt frisk i 2012. Det vekker mildt sagt oppsikt.

NTB

26. jan. 2022 15:32 Sist oppdatert nå nettopp

Originalen byr på dramatiske sluttscener. Edward Nortons forteller dreper sitt imaginære alter ego Tyler Durden, spilt av Brad Pitt. Imens eksploderer bombene rundt ham i Project Mayhem som skal utslette den moderne sivilisasjonen.

Men i kina er disse scenene erstattet av plakater med budskapet om at myndighetene vant, at bombene ikke ble detonert og at de kriminelle ble arrestert. Durden blir ifølge den nye slutten sendt til «et sinnssykehus» for å få behandling. Behandlingen resulterer i at den psykopatiske, men karismatiske karakteren, ble frisk, melder BBC.

Kinesiske «Fight Club»-fans som kjenner filmen fra piratkopier, sørget behørig for å rapportere om myndighetenes inngripen i sosiale medier. Nettstedet Vice siterer kilder på at den alternative slutten måtte godkjennes av myndighetene før den ble solgt til strømmeplattformer. Den kinesiske distributøren av filmen er et underbruk av den statseide kanalen Guangdong.

Dissidentkunstner Ai Weiwei delte en lenke til en artikkel om endringene og kommentaren «Hva ville Tyler Durden sagt?». Forfatteren Chuck Palahniuk, som skrev 1996-romanen som filmen er basert på, skrev på Twitter:

– Dette er virkelig supervidunderlig. Alle får en happy ending i Kina!

Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch beskriver myndighetenes sensurgrep som «dystopisk», ifølge BBC.