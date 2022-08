Twitter-varsler mener selskapet lyver til brukerne. Amerikanske politikere reagerer: – Urovekkende

Både demokrater og republikanere oppfordrer til Twitter-granskning etter avsløringer fra tidligere sikkerhetssjef.

Twitter-varsler hevder selskapet har store sikkerhetshull. Demokratisk senator Richard Blumenthal mener politikerne må ta varselet på alvor.

24 minutter siden

«Disse urovekkende avsløringene maler bildet av et selskap som konsekvent og gjentatte ganger har prioritert profitt fremfor sikkerhet.»

Det skrev den demokratiske senatoren Richard Blumenthal nylig i et brev til Federal Trade Commission, ifølge nyhetsbyrået AP. Federal Trade Commission er et føderalt organ i USA som har ansvar for forbrukervern.