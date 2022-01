Ja, musikken var bedre før (viser tallene)

Revolusjonen som nå pågår i musikkbransjen, kalles «the catalog craze».

Bedre før? Rettighetene til avdøde David Bowies låtkatalog ble nylig solgt for 2,2 milliarder kroner.

15. jan. 2022 08:00 Sist oppdatert 8 minutter siden

«Nu är det väl revolution på gång?», sang det svenske kultrockbandet bob hund i en av sine mest kjente låter i 1998. Siden har det meste endret seg, ikke minst i musikkbransjen.

Den første revolusjonen kom et tiår senere med den svenske strømmetjenesten Spotifys lansering i 2008. Med unntak av noen få gigastjerner som fortsatt selger noen CD-er, kassetter og litt flere vinylplater, artister som Adele og Taylor Swift, skjer alt forbruk av musikk nå via Spotify og lignende strømmetjenester. I Norge er strømmeandelen over 90 prosent. Globalt er tallet lavere, men godt over 60 prosent.