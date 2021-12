Fortsatt Young

Legenden viser plutselige øyeblikk av gammel storhet.

Neil Young er kommet til album nummer 41, men holder gitartrykket høyt og godt.

Canadiske Neil Young (76) og hans backingband Crazy Horse er en sentral del av rockens grunnfjell. Debutalbumet «Everybody Knows This Is Nowhere» fra 1969 er en klassiker som står seg like godt i dag, mer enn fem tiår senere. Nå jobber kvartetten sammen igjen.

